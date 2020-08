FIFA bestätigt: Weltfußballer-Wahl soll stattfinden - Chance für Robert Lewandowski

Jetzt also doch! Wie die FIFA gegenüber der Bild bestätigte, soll es in diesem Jahr doch noch eine Wahl zum Weltfußballer geben. In welcher Form diese allerdings abgehalten wird, sei noch offen, heißt es in dem Bericht.

Zuvor hatte bereits Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge einen entsprechenden Plan des Weltverbands bestätigt. "Laut Aussage des Präsidenten der FIFA soll diese Auszeichnung stattfinden. Gianni Infantino hat mir gesagt, dass der Award für den besten Spieler, die beste Spielerin und den besten Trainer verliehen werden soll. Das kann man sehr begrüßen", zeigte sich Rummenigge im Gespräch mit dem Kicker zufrieden mit dem angeblichen Versprechen Infantinos.

Weltfußballer-Wahl zunächst wegen Corona abgesagt Die französische Zeitung France Football hatte zuvor vermeldet, ihre Weltfußballer-Auszeichnung - den prestigeträchtigen Ballon d'Or, der unabhängig von der FIFA-Auszeichnung ist - aufgrund der Corona-Pause in diesem Jahr nicht zu vergeben. Auch die FIFA hatte ihre Weltfußballer-Gala The Best abgesagt aufgrund der Coronavirus-Pandemie.

Die Karriere von Bayern-Star Robert Lewandowski in Bildern Robert Lewandowski ist einer der erfolgreichsten Spieler der Bundesliga aller Zeiten. Der SPORTBUZZER zeigt seine Karriere in Bildern! ©