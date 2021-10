FIFA-Boss Infantino untermauert WM-Pläne: "Es ist möglich" – UEFA kritisiert Vorhaben erneut

Der Weltverband FIFA hält weiter an dem umstrittenen Plan für eine Austragung der Fußball-WM alle zwei Jahre fest. FIFA-Chef Gianni Infantino untermauerte das Vorhaben bei einer Pressekonferenz in Venezuelas Hauptstadt Caracas. "Die Möglichkeit einer Reform des Kalenders mit einer Weltmeisterschaft alle zwei Jahre wurde aus der Sicht des Fußballs analysiert - und es ist möglich", sagte Infantino: "Als vor etwa 100 Jahren beschlossen wurde, dass die Fußball-Weltmeisterschaft alle vier Jahre stattfinden sollte, hatte die FIFA 40 Mitgliedsstaaten. Es ist nun an der Zeit, die Angelegenheit zu analysieren." Anzeige

Die Gedankenspiele der FIFA, die Weltmeisterschaft möglicherweise künftig alle zwei Jahre auszutragen, hatten vor allem in Europa für jede Menge Kritik gesorgt. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) halten nichts von den Plänen. Die UEFA erneuerte ihre ablehnende Haltung erst am Freitag: "Die UEFA wird sich weiterhin dagegen wehren, bis der gesunde Menschenverstand siegt und die Pläne fallen gelassen werden. Eine alle zwei Jahre stattfindende Weltmeisterschaft würde allen Formen des Fußballs schaden, den Wettbewerb selbst abwerten, die Fans finanziell benachteiligen und die Entwicklung des Frauen- und Jugendfußballs auf der ganzen Welt bremsen. Es gibt so viele Gründe, warum sich Vereine, Ligen und Fans geschlossen dagegen aussprechen."

Infantino verdeutlichte in Caracas, dass eine Aufstockung von 32 auf 48 WM-Team "mehr Möglichkeiten zur Teilnahme" biete. Der FIFA-Boss fühlt sich nach eigenen Angaben als "der Präsident von 211 Ländern - und jedes von ihnen hat das Recht zu träumen. Aber der Traum muss die Aussicht haben, wahr zu werden. Denn wenn man ewig träumen muss, wird man am Ende etwas anderes machen". Die nordeuropäischen Verbände verwiesen am Freitag auf die jetzt schon hohe Belastung der Spieler. Zudem würden Europameisterschaften bei Männern und Frauen überflüssig, wenn künftig alle zwei Jahre eine WM stattfinden sollte. Die EM und WM der Frauen würden dann aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt, hieß es weiter. Die Überlegungen des FIFA-Gremiums könnten die derzeit gute Entwicklung des Frauenfußballs in den nordischen Ländern und weltweit zunichte machen, sagte der dänische Verbandschef Jesper Möller.