FIFA-Boss Infantino will Teilnehmerfeld der Frauen-WM ab 2023 aufstocken

Die FIFA will das Teilnehmerfeld bei Frauen-Weltmeisterschaften von jetzt 24 auf 32 Nationen aufstocken - möglichst schon bei der nächsten WM 2023 (Gastgeber steht noch nicht fest). Das erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Freitag auf der WM-Abschluss-Pressekonferenz am Freitag in Lyon.