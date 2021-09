FIFA-Boss Infantino nach Spielabbruch zwischen Brasilien und Argentinien fassungslos

FIFA-Präsident Gianni Infantino kann noch keine Konsequenzen aus dem abgebrochenen WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien in São Paulo absehen. "Gestern Abend, jeder hat gesehen, was im Spiel zwischen Brasilien und Argentinien passiert ist - den beiden glorreichsten südamerikanischen Teams. Einige Offizielle, die Polizei, Sicherheitskräfte haben den Rasen nach ein paar Spielminuten betreten und Spieler vom Platz geführt", sagte der Schweizer während einer aufgezeichneten Rede am Montag bei der Generalversammlung der Europäischen Klub-Vereinigung ECA in Genf: "Das ist verrückt. Aber wir müssen mit diesen Herausforderungen umgehen, die on top kommen auf die Corona-Krise."

