Ex-FIFA-Boss Blatter bezeichnet Katar-WM als "großen Fehler" - Anschuldigungen gegen Platini

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter sieht die Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 an Katar als " großen Fehler " an und hat erneut Ex-UEFA-Chef Michel Platini für den Ausgang der Wahl verantwortlich gemacht. " Ohne die Intervention von Sarkozy (damaliger französischer Präsident) bei Platini hätte Katar die WM nie gehabt ", sagte Blatter im Interview der französischen Zeitung Le Monde und betonte: "Dies ist das erste Mal, dass eine politische Intervention eine wichtige Fußballentscheidung geändert hat."

Blatter bezieht sich auf ein Treffen Platinis im Élyséepalast am 23. November 2010 mit dem damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und dem heutigen Emir von Katar, Tamim bin Hamad. Kurz danach wurden am 2. Dezember 2010 die WM-Turniere 2018 an Russland und 2022 an Katar vergeben. Laut Blatter seien nach dem Treffen die Stimmen von Platini und drei weiteren Europäern an Katar gegangen, was den Ausschlag gegeben hätte. Platini bekräftigte indes, dass er nicht beeinflusst worden sei. Die Korruptionsvorwürfe kursieren bereits länger gegen den früheren französischen Weltklassespieler, 2019 war er deswegen auch von der französischen Polizei vernommen worden.

