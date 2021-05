FIFA-Chef Gianni Infantino bekräftigt: Weltverband gegen Super League – Kritik an Fußball-Modell

Die New York Times hatte am Donnerstag (Ortszeit) berichtet, dass die FIFA in den vergangenen Monaten an Gesprächen mit den Super-League-Gründern beteiligt gewesen sein soll. Laut der US-Zeitung soll die Unterstützung der FIFA zeitweise Voraussetzung für die Gründer gewesen sein, den Plan einer eigenen Liga abseits der Europäischen Fußball-Union fortzuführen. In den Gesprächen sei es demnach auch um mögliche Synergieeffekte zwischen der Super League und der neuen Klub-WM der FIFA gegangen, die auf 24 Teilnehmer aufgestockt wird.