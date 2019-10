FIFA investiert eine Milliarde Dollar in den Frauen-Fußball und terminiert Vergabe der WM 2030 

Die FIFA wird in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Dollar in den Frauen-Fußball investieren. Das teilte der Präsident des Weltverbandes Gianni Infantino nach einer Sitzung am Donnerstag in Shanghai mit. Diese Investitionen bedeuten eine Verdopplung des Budgets durch die FIFA. „Die Frauen-WM in Frankreich hat das nächste Level erreicht. Darauf müssen wir aufbauen“, sagte Infantino. Das Turnier im Sommer 2019 hatte sich weltweit als großer Erfolg erwiesen. Den Titel hatte sich das US-Team geholt, die deutsche Mannschaft erreichte das Viertelfinale.