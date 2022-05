FIFA lehnt Einspruch nach Corona-Eklat ab: Wiederholungsspiel zwischen Brasilien und Argentinien in WM-Quali

Das Anfang September 2021 nach einem Corona-Eklat abgebrochene WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien wird definitiv wiederholt. Die Berufungskommission des Fußball-Weltverbandes FIFA lehnte die Beschwerden beider Länder ab und bestätigte damit die Mitte Februar von der Disziplinarkommission getroffene Entscheidung. Das teilte die FIFA am Montag mit.

"Nach Prüfung der Eingaben beider Parteien sowie in Erwägung aller Umstände des Falls bestätigte die FIFA-Berufungskommission die Wiederholung des Spiels sowie die Geldstrafe von je 50.000 Schweizer Franken, die aufgrund des Abbruchs des Spiels gegen die beiden Verbände verhängt worden war", hieß es in der Mitteilung.

Die Partie war am 5. September 2021 in São Paulo nach wenigen Minuten zunächst unterbrochen und dann abgebrochen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatten Beamte der Gesundheitsbehörde Anvisa das Spielfeld betreten, um drei argentinische Spieler wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen vom Platz zu holen. Daraufhin hatte die FIFA ein Disziplinarverfahren gegen beide Nationalverbände eingeleitet. Sowohl CBF als auch AFA legten Berufung gegen diese Entscheidung ein. Brasilien und Argentinien sind bereits für die Weltmeisterschaft vom 21. November bis 18. Dezember in Katar qualifiziert.