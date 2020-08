FIFA-Entscheidung: Weltverband verschiebt alle September-Länderspiele außerhalb Europas

Der Weltverband FIFA hat aufgrund der Corona-Pandemie die für das kommende Länderspielfenster vom 31. August bis 8. September geplanten Spiele außerhalb Europas verschoben. Wie die FIFA am Dienstag mitteilte, sollen die Partien im Zeitraum vom 24. Januar bis 1. Februar 2022 nachgeholt werden. Die Länderspiele im Verantwortungsbereich der Europäischen Fußball-Union UEFA sind nicht betroffen, darunter der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz.