Fifa, Fragen, Fotos – Profis von RB Leipzig besuchen offizielle Fan-Clubs

Spiel für Spiel reisen die Fans von RB Leipzig ihren Idolen hinterher oder strömen in die Red-Bull-Arena. Nun nutzten unter anderem Trainer Julian Nagelsmann und seine Spieler die Vorweihnachtszeit, um das Blatt einmal zu wenden einigen Offiziellen Fanclubs einen Besuch abzustatten.

So schaute der Coach am Dienstagabend gemeinsam mit Medienchef Florian Scholz bei den „Rainbow Bulls“ in der Leipziger "Denkbar" vorbei. Mit den Mitgliedern des ersten schwul-lesbischen RB-Fanclubs sprach Nagelsmann unter anderem über die Schwierigkeiten eines Outings für Profi-Fußballer.