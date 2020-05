Offiziell: IFAB erlaubt fünf Auswechslungen pro Spiel - Bundesliga entscheidet über Umsetzung

Eine Regel-Revolution in der Coronakrise! Die IFAB erlaubt bis zum Ende des Jahres fünf Einwechslungen pro Spiel! Das gab das International Football Association Board am Freitag bekannt. Aufgrund der Belastungen durch die zahlreichen Spiele in den nächsten Wochen sei dies eine notwendige Änderung, hieß es von den Regelhütern.