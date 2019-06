WM-Ausschluss droht: FIFA-Boss Infantino setzt Iran wegen Stadionverbot für Frauen eine Frist

Der jüngst im Amt bestätigte FIFA-Präsident Gianni Infantino hat dem iranischen Fußball-Verband eine Frist bis zum 15. Juli gesetzt, Frauen künftig den Stadionbesuch zu erlauben. In einem Brief an den iranischen Verbandschef Mehdi Taj forderte Infantino diesen auf, entsprechende Maßnahmen seitens der Fußball-Behörden, aber auch der staatlichen Autoritäten, vor der für den Iran im September beginnenden Qualifikation zur WM 2022 zuzusichern.