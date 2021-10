FIFA gibt bekannt: Weitere 57 Sportlerinnen und Sportler aus Afghanistan evakuiert

Erneut sind Flüchtlinge mit einem Bezug zum Frauenfußball oder zum Basketball aus Afghanistan nach Katar evakuiert worden. Insgesamt 57 Personen, zumeist Frauen und Kinder, seien am Mittwoch mit einem Charterflug in Doha gelandet, wie der Fußball-Weltverband FIFA "nach weiteren schwierigen Verhandlungsrunden“ am Donnerstag mitteilte. Die FIFA-Führung arbeitete nach eigenen Angaben seit August eng mit Katar und jüngst auch mit Albanien zusammen. Es sollen laut FIFA noch mehr Mitglieder "der Sportfamilie" evakuiert werden.

