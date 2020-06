FIFA gibt Empfehlungen für Wechsel zum 1. Juli - Alter Verein soll Vorrang haben

Der Fußball-Weltverband FIFA hat in der Coronavirus-Pandemie für den Fall einer Saison-Verlängerung weitere Empfehlungen für den Transfermarkt ausgesprochen. In dem am Donnerstag veröffentlichten Dokument "Weitere Leitlinien der FIFA zu fußballregulatorischen Problemen aufgrund von Covid-19" greift der Dachverband auch das Thema eines Spielerwechsels zum 1. Juli auf.