FIFA Klub-WM: Al-Ahly Kairo gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Der Weg zu Titel Nummer sechs? Der FC Bayern hatte rund um die Reise nach Katar zur FIFA-Klub-WM mächtig Ärger. Abbringen lassen wollen sich die Stars von Trainer Hansi Flick von ihrem sportlichen Erfolg jedoch nicht. Am Montag steht gegen Al-Ahly Kairo (19 Uhr, live und kostenlos bei Bild.de) das Halbfinale des Wettbewerbs an. Das Ziel ist das Endspiel am Donnerstag. "Wir haben es uns nun wieder als Champions-League-Sieger erarbeitet, mit diesem Titel Geschichte zu schreiben. Diese Chance wollen wir wahrnehmen. Für den Verein, für uns selbst – und nicht zuletzt für unsere Fans", erklärte Torhüter Neuer im FCB-Mitgliedermagazin 51.

Anzeige