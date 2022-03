FIFA-Kongress ohne Funktionäre aus der Ukraine – Video von Verbandschef Pawelko eingespielt

Der FIFA-Kongress in Doha hat ohne Delegierte aus der Ukraine stattgefunden. Stattdessen wurde ein kurzes Video des Verbandspräsidenten Andrij Pawelko eingespielt, der in Schutzweste auf einem Platz in der Ukraine stand. Pawelko berichtete von im russischen Angriffskrieg getöteten Fußballern und sprach vom "Horror des Kriegs", der überwunden werden müsse. "Wir sind überzeugt, dass wir die Aggressoren zurückdrängen und gewinnen können", sagte Pawelko. Anzeige

Im Kongresssaal in Doha saß eine russische Delegation, die die Bewerbung Russlands für die EM 2028 oder 2032 bekräftigte. "Es ist eine lange Zeit bis 2032", sagte Alexej Sorokin, Organisationschef der WM 2018 in Russland, der englischen Times. Beim Aufruf der Teilnehmer war die Ukraine als "anwesend" aufgeführt worden, eine Online-Teilnahme an den Abstimmungen war möglich.