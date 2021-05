FIFA-Kongress stimmt für Machbarkeitsstudie: Fußball-WM bald alle zwei Jahre? 

Der Fußball-Weltverband FIFA führt eine Machbarkeitsstudie zur Ausrichtung der Weltmeisterschaften in einem kürzeren Zwei-Jahres-Rhythmus durch. Die FIFA-Mitglieder stimmten am Freitag während des Kongresses mehrheitlich für die Annahme eines entsprechenden Antrags aus Saudi-Arabien . 166 der insgesamt 209 stimmberechtigten Verbände waren bei 188 gültigen Stimmen dafür, 22 dagegen. Erforscht werden sollen die Auswirkungen einer Verkürzung des WM-Rhythmus bei Männern und Frauen, bislang finden die Weltmeisterschaften jeweils alle vier Jahre statt.

Das Gedankenspiel, das wichtigste Sportereignis der Welt nicht mehr nur alle vier Jahre auszurichten, ist nicht neu und war bereits Ende 2018 vom südamerikanischen Kontinentalverband CONMEBOL aufgeworfen worden. Abzusehen wären allerdings große Probleme bei der Gestaltung des internationalen Spielkalenders. Die kommende WM findet Ende 2022 in Katar statt, auch die Endrunde 2026 ist bereits an die USA, Kanada und Mexiko vergeben. Im Sommer 2024 wird in Deutschland die Fußball-EM gespielt.