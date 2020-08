Bericht: FIFA will neue Abseitsregel in Deutschland testen - Idee kommt von Trainer-Legende Wenger

Kaum eine Regel im Fußball ist so elementar: Abseits ist, wenn der Stürmer des angreifenden Teams im Moment der Ballabgabe vor dem Ball und mit einem Körperteil (mit dem man regulär ein Tor erzielen kann) hinter dem vorletzten Spieler der Verteidigung in der gegnerischen Hälfte steht. Aber wie lange noch? Nach Informationen des Kicker arbeitet die FIFA an einer neuen Variante der Abseitsregel - auf Vorschlag von Trainer-Legende Arsène Wenger, der seit November 2019 als FIFA-Direktor für globale Fußball-Förderung im Amt ist. Wie das Fachmagazin berichtet, soll in Deutschland ein erster Test der vom 70-Jährigen angedachten Regeländerung stattfinden.