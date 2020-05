Bericht über Charterflug: FIFA verteidigt Präsident Gianni Infantino gegen Vorwürfe

Der Fußball-Weltverband FIFA hat seinen Präsidenten Gianni Infantino gegen den Vorwurf der Falschaussage über einen transkontinentalen Flug in einem Privatjet verteidigt. „Der FIFA-Präsident besuchte Surinam im April 2017 im Rahmen einer Reise in die CONCACAF-Region“, hieß es auf Anfrage. Der Rückflug habe „den Regeln und Vorschriften der FIFA“ entsprochen.

Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet, Infantino habe kurzfristig einen Privatflieger gechartet, um aus Südamerika in die Schweiz zurückzureisen. Gegenüber dem Compliance-Chef des Weltverbandes habe er die dadurch anfallenden höheren Kosten mit dringenden Terminen am Folgetag gerechtfertigt. Unter anderem sei er mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin verabredet gewesen. Diesen Termin hat es laut „SZ“-Bericht aber nie gegeben.

Infantino schon 2016 wegen Flügen in der Kritik

Infantino war schon zu Beginn seiner Amtszeit 2016 wegen seiner Fluggewohnheiten in die Kritik geraten. So hatte er die Reise zu einem Besuch beim Papst im Privatflieger vorgenommen und auch den Flieger eines russischen Oligarchen genutzt. Konsequenzen gab es für Infantino nicht. Auch um Infantinos Verhältnis zu Michael Lauber, dem Chef der Schweizer Bundesanwaltschaft, hatte es Debatten gegeben. Zudem muss sich die FIFA nach wie vor gegen Kritik an der WM-Vergabe 2022 nach Katar - die vor Infantinos Amtszeit erfolgte - zur Wehr setzen.