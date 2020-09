FIFA-Präsident Gianni Infantino: Fünf Auswechslungen auch langfristig denkbar

FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht die Möglichkeit von fünf Auswechslungen pro Partie auch über die kommende Saison hinaus als mögliche Option. „In dieser besonderen Situation war es eine sehr gute Lösung, um Klubs und Spielern zu helfen“, sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch in Rom, wo er bei seiner ersten offiziellen Auslandsreise nach der Corona-Pause Verbandspräsident Gabriele Gravina und Ministerpräsident Giuseppe Conte traf. Die FIFA erlaubt die Regeländerung bis zum Sommer 2021. „Ob es darüber hinaus sinnvoll ist, müssen wir analysieren“, sagte Infantino.

Bundestrainer Joachim Löw hatte zuletzt kritisiert, dass die Europäische Fußball-Union UEFA in den Europapokal-Wettbewerben und der Nations League auf drei Wechsel pro Partie und Team setzt. In der italienischen Serie A werden wie in der Bundesliga auch in der kommenden Saison fünf Wechsel möglich sein, wie Gravina bestätigte.