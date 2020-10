"Leichte Symptome": FIFA-Präsident Gianni Infantino positiv auf Corona getestet

Demnach weise der 50-jährige Schweizer, der 2016 auf Sepp Blatter folgte, zurzeit "leichte Symptome" auf und habe sich umgehend in Selbstisolation begeben. Er werde in dieser Quarantäne mindestens zehn Tage verbleiben, hieß es weiter. Nach FIFA-Angaben wurden alle Personen informiert, die in den letzten Tagen in Kontakt mit Infantino waren.