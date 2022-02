FIFA-Präsident Gianni Infantino reagiert auf Krieg: Fußball hat aktuell "keine Priorität"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat im Namen des Fußball-Weltverbands "den Einsatz von Gewalt durch Russland in der Ukraine" verurteilt. "Wir sind heute aufgewacht und waren schockiert über das, was wir gesehen und erfahren haben", sagte der Schweizer am Donnerstagabend nach einer Sitzung des FIFA-Councils. "Die FIFA hofft auf die schnelle Einstellung der gewalttätigen Auseinandersetzung und auf Frieden in der Ukraine." Gewalt sei "niemals die Lösung", fügte Infantino (51) nach der gut einstündigen Videokonferenz an.

Anzeige