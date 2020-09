FIFA-Präsident Infantino über Anschuldigungen: "Hat mich wirklich hart getroffen"

Gianni Infantino ist von den Anschuldigungen bezüglich seiner Treffen mit dem ehemaligen schweizerischen Bundesanwalt Michael Lauber und deren Auswirkungen „sehr berührt“. Das sagte der Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA beim Swiss Economic Forum in schweizerischen Montreux. „Gerade wegen all der Investitionen, die wir in die neu gewonnene Glaubwürdigkeit der FIFA vorgenommen haben, hat mich das wirklich hart getroffen“, sagte er.