Wie den BVB: Fifa-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus schult den MTV Engelbostel-Schulenburg

Was die BVB-Spieler wissen müssen, kann freilich auch für einen Bezirksligisten nicht verkehrt sein. Für Steinhaus ist es an diesem Abend eine Herzensangelegenheit, für ihren Verein als Privatperson eine solche Veranstaltung anzubieten. 15 Fußballer und Trainer aus den Bereichen Jugend, Herren und Altherren hören ihr aufmerksam zu.

Die Fifa-Schiedsrichterin, die in Schulenburg lebt und selbst MTV-Mitglied ist, berichtete aus ihren Referee-Erfahrungen in den deutschen Profiligen. Zudem hielt sie den Vortrag „Klubschulung Bundesliga/2. Bundesliga“. „Diese Regelschulung müssen alle 36 Vereine aus diesen Spielklassen absolvieren. Vor ein paar Tagen habe ich genau diese Schulung als Videokonferenz mit Borussia Dortmund gemacht“, sagte Steinhaus.

90 Minuten plus Nachspielzeit dauert die Klubschulung. Doch es gibt noch eine Verlängerung, in der sich die gebürtige Bad Lauterbergerin zusätzlich Zeit nimmt, weitere Fragen beantwortet und mit den Engelbostelern diskutiert.

Und natürlich erzählt Steinhaus auch Geschichten aus ihrem Alltag in der Bundesliga, auf dem Platz („Der Niklas Süle von Bayern ist so kräftig wie eine Kühl-Gefrierschrank-Kombi – vor dem müssen die Gegner Respekt haben“) oder als Videoschiedsrichterin („Wenn man schnell eine Entscheidung treffen muss, aber noch keine Bilder vorliegen, dann steigt so langsam der Druck“).

Hätten Sie's gewusst?

Während ihrer Schulung beim MTV Engelbostel-Schulenburg präsentierte Fifa-Schiedsrichterin BibianaSteinhaus mehrere Fälle aus dem Regelwerk, die nicht ganz einfach zu entscheiden sind. Hätten Sie’s gewusst?

Situation 1: Ein Engelbosteler Spieler wird vor dem Strafraum regelwidrig gestoppt. Der Ball wird – noch bevor der Schiedsrichter pfeift – von einem Abwehrspieler im Strafraum in die Hand genommen. Freistoß oder Handelfmeter?

Weil das Gegnerteam beide Vergehen begangen hat, wird nicht das erste, sondern das schwerere gewertet. Also: Strafstoß.

Situation 2: Der MTV-Torhüter rutscht beim Flachabstoß weg und berührt den Ball, der damit im Spiel ist. Der gegnerische Stürmer reagiert sofort und muss die Kugel nur ins leere Tor schieben. Der Torhüter klärt den Ball aber, berührt ihn also verbotenerweise zweimal und verhindert so eine klare Torchance. Wird der Abstoß wiederholt?

Nein, der Keeper sieht Rot, und es gibt indirekten Freistoß.

Situation 3: Ein MTV-Stürmer erzielt das 2:1. In großer Vorfreude ist noch vor Torerzielung auf der Gegenseite ein Engelbosteler Auswechselspieler aufs Feld gelaufen, also in den eigenen Strafraum hinein. Bei zu vielen Spielern auf dem Feld ist die Partie sofort zu unterbrechen – und mit einer Sanktion zu ahnden – am Ort, wo es passiert ist.

Unglaublich, aber wahr: Das MTV-Tor zählt nicht, stattdessen gibt es Strafstoß für den Gegner.