FIFA strukturiert WM-Playoffs neu: Ukraine-Spiel verlegt - Freilos für Polen

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die FIFA die europäischen Qualifikations-Playoffs für die Weltmeisterschaft in Katar neu strukturiert. So wurde das eigentlich für den 24. März angesetzte Spiel zwischen Schottland und der Ukraine auf Juni verschoben. Dies hat zur Folge, dass auch Wales oder Österreich länger im Ungewissen darüber sind, ob sie bei der WM dabei sind: Denn der Sieger dieser Partie, die unverändert am 24. März stattfindet, trifft auf den Gewinner der Begegnung zwischen Schottland und der Ukraine. Dieses Ausscheidungsspiel soll nun ebenfalls im Juni stattfinden.

