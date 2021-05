"New York Times": FIFA frühzeitig in Super-League-Pläne eingebunden – Gespräche über Anerkennung

"Wenn einige wählen, ihren eigenen Weg zu gehen, müssen sie mit den Konsequenzen leben", hatte FIFA-Boss Gianni Infantino letzten Monat auf die öffentlich gewordenen Pläne für eine europäische Super League reagiert und der UEFA die volle Unterstützung im Kampf gegen das Projekt zugesagt. Ein Bericht der New York Times stellt diese vehemente Ablehnung des Projekts nun aber in Frage. Wie die Zeitung unter Berufung auf Dokumente zu dem Projekt berichtet, sollen sich hochrangige FIFA-Funktionäre im Wissen von Infantino über Monate mit den Initiatoren der Super League ausgetauscht haben, um auszuloten, ob der Weltverband dem Projekt seinen öffentlichen Segen zusprechen könnte. Unter anderen soll der stellvertretende FIFA-Generalsekretär Mattias Grafstrom an den Gesprächen teilgenommen haben.

