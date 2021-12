FIFA bestätigt: AS Pirae aus Tahiti ersetzt Auckland City bei der Klub-WM

Nach der Absage des Auckland City FC wird Ozeanien bei der Klub-WM durch AS Pirae aus Tahiti vertreten. Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Freitag mit. Der neunmalige Champions-League-Sieger Ozeaniens aus Auckland kann an dem Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten vom 3. bis 12. Februar wegen der Corona-Quarantäne-Bestimmungen in Neuseeland nicht teilnehmen.

Anzeige