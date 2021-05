FIFA und Infantino machen ernst: Neue Abseits-Regel wird in USA und China getestet

Das wäre eine echte Regel-Revolution: Der Fußball-Weltverband FIFA prüft weiterhin eine tiefgreifende Reform der Abseits-Regel. "Die Abseits-Regel ist etwas, das wir uns anschauen müssen, wir testen eine mögliche neue Regel", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Freitag während des FIFA-Kongresses, der online abgehalten wurde. Kernpunkt der möglichen neuen Regel sei eine Umkehr der Festlegung, wann ein Angreifer wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen wird - was für ganz neue Spielsituationen sorgen könnte. Der Test wird derzeit in den USA und China durchgeführt.

Anzeige