FIFA und IOC betrachten die Situation der afghanischen Sportlerinnen und Sportler mit Sorge

Der Weltfußballverband FIFA will Fußballerinnen und Fußballern in Afghanistan seine Hilfe offerieren. Auf Anfrage des SPORTBUZZER, des Sportportals des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), sagte ein FIFA-Sprecher: "Es ist klar, dass sich die Situation vor Ort sehr schnell entwickelt. In dieser Hinsicht stehen wir in Kontakt mit verschiedenen Interessengruppen sowie dem afghanischen Fußballverband und werden die Situation vor Ort weiterhin beobachten und in den kommenden Wochen und Monaten nach Möglichkeit unsere Unterstützung anbieten." Die Situation im Land sei sehr besorgniserregend und werde von der FIFA genau beobachtet. Anzeige

Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban werden in Afghanistan Konsequenzen in allen Gesellschaftsbereichen erwartet. Die Teilnahme des afghanischen Teams an den Paralympics, die am nächsten Dienstag in Tokio beginnen, wurde bereits abgesagt. Vor allem Sportlerinnen müssen mit Sanktionen rechnen.

FIFA will sich weiterhin "auch für die Entwicklung des Frauenfußballs in Afghanistan" einsetzen

Die FIFA investiert nach eigenen Angaben seit 2016 in die Entwicklung des Fußballs in der Region. Schon in den vergangenen Jahren kam es dort jedoch zu schwerwiegenden Misshandlungen. So wurde der afghanische Verbandspräsident Keramuudin Karim wegen des sexuellen Missbrauchs mehrerer Nationalspielerinnen von der FIFA-Ethikkommission lebenslang gesperrt und zu einer Geldstrafe in Höhe von 900.000 Euro verurteilt. Der Frauenfußball befände sich laut FIFA entsprechend in einer "komplexen Situation". Gleichwohl werde sich die FIFA weiterhin für das weltweite Wachstum des Fußballs einsetzen, "darunter auch für die Entwicklung des Frauenfußballs in Afghanistan".