Fifa-Wahl: Lionel Messi ist Fußballer des Jahres - ter Stegen nicht Welttorhüter

Der argentinische Stürmerstar Lionel Messi ist als erster Spieler zum sechsten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der 32-Jährige vom FC Barcelona setzte sich bei der Kür des Weltverbands FIFA am Montag in Mailand gegen den Portugiesen und fünfmaligen Titelträger Cristiano Ronaldo sowie den Niederländer Virgil van Dijk durch. Der deutsche Keeper Marc-André ter Stegen hatte hingegen keinen Grund zum jubeln. Er wurde nicht Welttorhüter, stattdessen feierte der Brasilianer Alisson Becker.

Messi feierte in dem altehrwürdigen Opernhaus seinen wiedererrungenen alleinigen Rekord - der fünfmalige Titelträger Ronaldo, der wie van Dijk das Nachsehen hatte, war nicht anwesend. Messi hatte bereits in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012 und 2015 triumphiert und in den vergangenen Monaten eine starke, wenn auch nicht alles überragende Saison gespielt. Mit den Katalanen hatte der 32-Jährige erneut die spanische Meisterschaft gewonnen, in der Champions League war Barcelona nach einem dramatischen Rückspiel (0:4) am späteren Titelträger FC Liverpool gescheitert.

Von Lothar Matthäus bis Cristiano Ronaldo: Alle Weltfußballer seit 1991

Im Vorjahr hatte Kroatiens Vize-Weltmeister Luka Modric die Dauer-Regentschaft von Ronaldo und Messi bei der Weltfußballer-Wahl beendet, die den Titel zwischen 2008 und 2017 jeweils fünfmal gewinnen konnten.

Rapinoe ist Weltfußballerin

US-Weltmeisterin Megan Rapinoe ist zur Weltfußballerin des Jahres gewählt worden. Die 34-Jährige, die mit ihrer Stimme gegen soziale Missstände und US-Präsident Donald Trump weit über den Fußball hinaus Bekanntheit erlangt hat, wurde am Montagabend in der Mailänder Scala ausgezeichnet. Sie setzte sich bei der Abstimmung des Weltverbands FIFA gegen ihre US-Teamkollegin Alex Morgan und die Engländerin Lucy Bronze durch, die vor allem auf Vereinsebene überzeugt hatte.

Rapinoe war in Frankreich als WM-Torschützenkönigin mit dem Goldenen Schuh und als beste Spielerin des Turniers mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet worden. Ihre bewegende Ansprache beim Triumphzug der US-Fußballerinnen durch New York ging um die Welt. „Wir müssen mehr lieben, weniger hassen. Mehr zuhören, weniger reden. Es ist unsere Verantwortung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, hatte sie gesagt. Einen möglichen Besuch bei Trump im Weißen Haus hatten die Nationalspielerinnen aus Protest gegen dessen US-Politik schon vor einer Einladung abgelehnt.

ter Stegen nicht Welttorhüter

Marc-André er Stegen hingegen musste hingegen seiner Konkurrenz aus Brasilien gratulieren. Der Keeper des FC Barcelona verlor die Wahl zum Welttorhüter gegen Alisson Becker vom FC Liverpool, der für die "Reds" eine herausragende Saison spielte und sich mit dem Champions-League-Titel krönte. Bereits die Uefa-Wahl gewann Becker vor einigen Wochen.

Zuletzt hatte es große Aufregung vom ter Stegen gegeben, der sich in der Nationalmannschaft etwas ungerecht behandelt fühlte und unglücklich über die wenige Spielzeit ist. Manuel Neuer, Stammkeeper im DFB-Team, und der FC Bayern fühlten sich daraufhin angegriffen und schossen scharf gegen ter Stegen. "Ich finde es unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt. Er hat überhaupt keinen Anspruch, dort zu spielen. Man kann im Tor nicht ständig hin- und herwechseln. Manuel Neuer ist die Nummer eins", erklärte Präsident Uli Hoeneß.

Die Karriere von Marc-André ter Stegen in Bildern: Marc-André ter Stegen gehört zu den besten Torhütern Deutschlands und hat in seiner Karriere zahlreiche Erfolge feiern können - aber auch Niederlagen hinnehmen müssen.

Am nächsten Tag legte Hoeneß sogar noch einmal nach. "Von den handelnden Personen hätte ich schon erwartet, dass man den Herrn ter Stegen mal in die Ecke stellt und ihm mal klar sagt, dass es so nicht geht", sagte er.

Bundestrainer Löw ließ sich übrigens nicht beeindrucken. "Wir alle können uns doch nur freuen, mit Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen zwei Weltklasse-Torhüter zu haben", sagte der Bundestrainer: "Es ist doch klar, dass jeder Einzelne ehrgeizig ist und auch spielen will, in der Nationalmannschaft brauchen und wollen wir diesen Konkurrenzkampf."

Kein Deutscher in der Fifa-Weltelf

Angeführt wird die „FIFA/FIFPro World11“, die am Montagabend in der Mailänder Scala bekanntgegeben wurde, von den Superstars Lionel Messi (FC Barcelona), der erneut zum Weltfußballer gewählt wurde, und dem nicht anwesenden Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Abgestimmt hatten laut FIFA „Tausende Profifußballer aus aller Welt“.In die Vorauswahl der 55 Nominierten hatten es Nationaltorwart Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Joshua Kimmich (FC Bayern München) und Toni Kroos (Real Madrid) geschafft. Aus der Bundesliga war zudem Bayern-Torjäger Robert Lewandowski nominiert. Letztmals war Kroos bei der 2017er-Ausgabe der FIFA-Auszeichnung in die Weltelf gewählt worden. Auch die erstmals gewählte Weltauswahl der Frauen kommt ohne deutsche Nationalspielerin aus. Nominiert waren Sara Däbritz (FC Bayern München/Paris Saint-Germain) und Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon).

