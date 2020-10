FIFA-Weltrangliste: Top Ten für DFB-Team weiterhin außer Reichweite

Dennoch blieben die Platzierungen von Weltmeister Frankreich (2.), Brasilien (3.), England (4.) und Europameister Portugal (5.) unverändert. Komplettiert wird die Top Ten von Spanien (6.), Uruguay (7.), Argentinien (8.), Kroatien (9.) und Kolumbien (10.). Die nächste Möglichkeit, sich in der Rangliste weiter nach oben zu schieben, hat das DFB-Team im kommenden Monat. Dann stehen erneut drei Partien auf dem Programm. Nach dem Testspiel gegen Tschechien (11. November) und der Nations-League-Partie gegen die Ukraine (14. November), die beide in Leipzig ausgetragen werden, wartet Spanien in Sevilla zum Abschluss der Nations League (17. November).

Sollte die Nationalmannschaft in dem FIFA-Ranking weiter stagnieren, droht eine schwere Gruppe auf dem Weg zur nächsten WM. In Lostopf zwei bekäme es das Löw-Team in der europäischen Ausscheidungsrunde für Katar in jedem Fall mit einem schweren Gegner zu tun. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2022, der Zweite muss in eine Playoff-Runde mit zwei direkten K.o.-Spielen.