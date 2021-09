Vor Spiel gegen VfB Stuttgart: Eintracht-Trainer Glasner erklärt Situation um Filip Kostic

Trainer Oliver Glasner hat den Einsatz von Filip Kostic im Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt am Sonntag gegen den VfB Stuttgart offen gelassen. "Es wird keine Strafe geben, indem ich ihn aus dem Kader verbanne", sagte der Österreicher am Freitag: "Wir haben gestern noch mal mit Filip Kostic gesprochen. Die Inhalte bleiben natürlich intern. Aber das Thema ist nun für uns erledigt. Er ist Teil von Eintracht Frankfurt. Und wir alle erwarten nun, dass Filip Kostic Filip Kostic ist." Glasner hatte am Mittwoch ein Gespräch mit dem 28 Jahre alten Offensivspieler aus Serbien, der Ende August nach Vereinsangaben mit einem Streik seinen Transfer zum italienischen Erstligisten Lazio Rom erzwingen wollte. Der Wechsel scheiterte an der Höhe der Ablösesumme. Kostic betonte hingegen, sein Vorgehen sei kein Streik gewesen.

Anzeige