Frankfurt-Profi Filip Kostic spricht über HSV-Vergangenheit: "Eintracht hat mich ins Leben zurückgeholt"

Kostic hofft auf einen Titel mit Eintracht Frankfurt

Über die vergangenen zwei Jahre sagte Kostic: „Dafür möchte ich mich bei Fredi Bobic, Adi Hütter, meinen Mitspielern und den Fans bedanken.“ Mit Frankfurt erreichte der Offensivspieler nicht nur das Europa-League -Halbfinale 2019 gegen den FC Chelsea , sondern wurde unter Coach Hütter auch zum Stammspieler und Leistungsträger. Auf die Frage, was er sich mit seinem aktuellen Verein noch wünscht, antwortete Kostic: „Einen Titel. Das wäre nicht schlecht.“ Kostic soll angesichts seiner Fähigkeiten von mehreren Topclubs umworben werden.

Die Hamburger arbeiten derweil nach der Verpflichtung des neuen Chefcoaches Daniel Thioune, der in der neuen Spielzeit Dieter Hecking ersetzt, weiter am Umbau ihres Trainerteams. Der Verein wird die Zusammenarbeit mit Heckings Co-Trainern Dirk Bremser und Tobias Schweinsteiger wohl nicht fortsetzen. Während Bremsers Vertrag nicht verlängert werde, gebe Schweinsteiger anderen Planungen den Vorrang, berichtet die Bild. Thioune bringt seinen bisherigen Assistenten Merlin Polzin vom VfL Osnabrück mit nach Hamburg, will aber noch einen weiteren Co-Trainer verpflichten. „Wir werden zum Trainingsstart ein komplettes Trainerteam haben“, sagte ein Sprecher des HSV auf Anfrage.