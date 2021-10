Eintracht-Profi Filip Kostic verspricht nach vermeintlichem Streik: "Ich halte mein Wort" 

"Ich habe den Fans versprochen, dass ich noch stärker und motivierte zurückkomme, unabhängig von allem, und weiter mein Bestes für den Klub geben werde", sagte Kostic der Bild. "Ich halte mein Wort." Detaillierte wollte der Flügelstürmer der Frankfurter aber nicht mehr auf das Thema eingehen. "Ich möchte nicht auf das zurückblicken, was in der Vergangenheit war. Wir schauen nach vorne." Nach dem Spiel in Bielefeld zeigte sich der Serbe in Topform. In den vier Spielen nach dem vermeintlichen Streik erzielte Kostic in vier Spielen zwei Tore und gab drei Vorlagen. Beim 2:1-Sieg bei Rekordmeister Bayern München knipste er den Siegtreffer.