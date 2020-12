Eintracht-Profi Filip Kostic lässt Verbleib in Frankfurt offen - Winter-Transfer möglich?

Filip Kostic kann einen Abschied von Eintracht Frankfurt im Winter nicht ausschließen. „Jetzt kann ich sagen, dass ich bleiben möchte. Ich bin Frankfurter! Aber ich weiß trotzdem nicht, was passiert“, sagte der Flügelspieler in einem Interview des Kicker. Auf die Frage, ob er auf jeden Fall bleibe, antwortete er: „Das kann ich nicht sagen, weil ich auch nicht weiß, was der Verein plant. Da müssen Sie Fredi Bobic fragen.“ Er wisse nicht, ob der Verein Geld brauche, merkte Kostic im Hinblick auf mögliche wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Krise an. Der Serbe ist seit 2018 bei der Eintracht. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2023. In der Vergangenheit wurde immer wieder über einen Wechsel des 28 Jahre alten Kostic spekuliert. Anzeige

Kostic träumt offenbar davon, eines Tages in der Champions League zu spielen, nachdem er mit der Eintracht 2019 bereits im Halbfinale der Europa League stand und dort nur knapp am späteren Titelgewinner FC Chelsea scheiterte. Offenbar hält er es jedoch für möglich, auch mit den Frankfurtern in die Königsklasse einzuziehen. "Jeder Spieler hat dieses Ziel, auch für mich ist das ein Traum. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn wir das schaffen würden. Das wäre unglaublich für diese Stadt, die Fans und uns. Durch die Corona-Situation kann alles passieren: Champions League, Europa League – oder auch nichts", sagte Kostic.