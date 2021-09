Interne Sperre und hohe Geldstrafe nach Streik: Frankfurt erwägt wohl Sanktionen gegen Kostic

Frankfurt will Kostic wieder eingliedern

Der 28-Jährige soll aber wieder in die Mannschaft eingegliedert werden. Das bekräftigten die Verantwortlichen der Hessen am Dienstagabend. "Unsere Aufgabe ist, die wirtschaftliche und sportliche Stabilität von Eintracht Frankfurt zu gewährleisten. Das ist natürlich auch in diesem Fall so. Filip Kostic ist ein guter Junge und ein hervorragender Fußballer. Wir sind überzeugt, dass er auch künftig eine wichtige Säule unserer Mannschaft sein kann", versicherte Krösche, der Kostic in der vergangenen Woche noch für dessen Vorgehen kritisiert hatte, in einer Mitteilung. Trainer Oliver Glasner pflichtete ihm bei. "Ich habe Filip Kostic als einwandfreien Spieler und Menschen kennengelernt. Die Geschehnisse vom vergangenen Freitag werden wir im Sinne unserer gemeinsamen Ziele aufarbeiten und dann auch abhaken", so der Österreicher, der die nächsten Spiele nach der Länderspielpause "als Einheit" angehen wolle.