Lob und Schuldzuweisungen: Eintracht-Kapitän Hinteregger spricht über Kostic-Comeback

Nach dem starken Comeback von Filip Kostic will Eintracht Frankfurt den Wechsel-Wirbel um seinen serbischen Star so schnell wie möglich abhaken. "Filip hat überragend gespielt und Schwung reingebracht", meinte Kapitän Martin Hinteregger, nachdem Kostic beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart als Joker geglänzt und den Führungstreffer erzielt hatte, am DAZN-Miktrofon: "Es war so, wie wir es von ihm kennen." Intern seien die Debatten der vergangenen Wochen ohnehin "nie ein Thema gewesen", betonte der Österreicher und warf den Medien vor, "Schwachsinn" über den Fall geschrieben zu haben.

Anzeige