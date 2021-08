Frankfurt-Trainer Glasner über Streik von Filip Kostic: "Sein Telefon war abgeschaltet"

Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt hat deutliche Kritik am Verhalten des abwanderungswilligen Offensiv-Stars Filip Kostic geübt. "Ich will nicht sagen, dass das fantastisch war", sagte der neue Trainer der Eintracht an seinem 47. Geburtstag nach dem 1:1 bei Arminia Bielefeld am Samstag. Kostic, der im Kader fehlte, will den Verein noch in der bis zum 31. August laufenden Transferperiode verlassen. Lazio Rom soll Interesse an dem Serben haben.

