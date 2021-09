Nach Transfer-Wirbel um Filip Kostic: Eintracht-Trainer Oliver Glasner hält Ausstiegsklauseln für sinnvoll

Nach dem Transfer-Wirbel um Flügelstürmer Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt hat SGE-Trainer Oliver Glasner eine Lanze für Ausstiegsklauseln in Profiverträgen gebrochen. "Ist der Preis festgelegt, kann kein Spieler sagen: 'Hey, ich will, dass ihr mich billiger gehen lasst.' Eine Ausstiegsklausel sorgt für völlige Transparenz. Ein Beispiel: Wenn es bei einem Spieler eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro gäbe, wäre er doch nie angefressen, wenn wir ihn nicht für 10 Millionen verkaufen würden", meinte der Coach in einem kicker-Interview.

