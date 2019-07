Atlético-Star Filipe Luis wird Rafinha-Teamkollege bei Flamengo: "Mein Herz bebt"

Der brasilianische Nationalspieler Filipe Luis kehrt in seine Heimat zurück und wechselt zu Flamengo Rio de Janeiro. Der 33-Jährige hatte zuletzt in Spanien für Atlético Madrid gespielt, wo sein Vertrag im Sommer ausgelaufen war.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Rafinha heißt Filipe Luis bei Flamengo willkommen

„Das Gefühl geht von Vater zu Sohn, von Großvater zu Enkel. Mein Herz bebt. Der große Tag ist gekommen, an dem ich meinen Kindheitstraum erfülle“, erklärte Filipe Luis, der ingesamt 333 Spiele für Atlético absolvierte und erstmals seit 14 Jahren wieder in Brasilien spielt. Im April war Luis auch mit einem Transfer zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.