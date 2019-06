FAQ zur Mammutveranstaltung: So läuft das Final 8 im Stadionbad in Hannover

Wie ist der Modus?

Gespielt wird im K.-o.-System, das Viertelfinale steht an. Die vier besten Teams der Vorrunde treffen über Kreuz aufeinander. Waspo wurde in Pool B Sechster, ist aber als Ausrichter qualifiziert. Die Verlierer spielen in der Platzierungsrunde weiter.

Wann wird gespielt?

Am Donnerstag ab 16 Uhr, alle anderthalb Stunden geht ein Viertelfinale über die Bühne. Am Freitag um 15 Uhr/­16.30 Uhr starten die Platzierungsspiele, um 19 und 20.30 Uhr stehen die Halbfinals an. Am Samstag geht es um 15 Uhr mit der Partie um Platz sieben los, das Finale ist für 20.30 Uhr angesetzt.

Wie sind die Ansetzungen des Viertelfinales?

Jug Dubrovnik – Ferencvaros Budapest, CNA Barceloneta – BSK Busto Arsizio, Waspo 98 Hannover – Pro Recco, Olympiakos Piräus – AN Brescia.

Wer ist der Favorit?

Waspo bekommt es ausgerechnet mit dem Überflieger und dem achtfachen Rekordtitelträger Pro Recco zu tun, die Genuesen haben in Pool A alles gewonnen. Superstar ist der Serbe Filip Filipovic, er ist Weltmeister und Olympiasieger. Torwart Stefano Tempesti (40 Jahre) ist nicht nur in Italien eine Legende. Titelverteidiger Olympiakos Piräus hat Außenseiterchancen.

Was ist Waspos Zielsetzung?

„Wir wollen guten Wasserball spielen und nicht Letzter werden“, sagt Trainer Karsten Seehafer. Er weiß, dass das Superstar-Ensemble von Pro Recco nicht zu schlagen sein dürfte.