Publikum beim Final Four: Badenstedt geht den Meistertraum vor 250 Zuschauern an

Die ­B-Jugend­-Hand­balle­rin­nen des TV Hannover-Badenstedt haben einen Traum. Die Mannschaft von Nadine Große und Janina Thiemann will am Wochenende neun Jahre nach dem Triumph im badischen Bühl wieder den deutschen Meistertitel in die Landeshauptstadt holen. Das Team darf sich dabei sogar auf die Unterstützung der eigenen Fans freuen, denn der TVB richtet die Final-Four-Endrunde am Samstag und Sonntag im Sportzentrum des TuS Vinnhorst aus.

Im ersten Halbfinale trifft die HSG Blomberg-Lippe ab 14 Uhr auf den HC Leipzig, um 17 Uhr kommt es zum Duell der Gastgeberinnen gegen den HC Erlangen. Am Sonntag folgen dann das Spiel um Platz drei (11 Uhr) und das Endspiel (14 Uhr). Die Stimmung auf der Tribüne dürfte explodieren, denn zum ersten Mal seit Oktober wird wieder Publikum in der Halle sein. „Damit hatte keiner gerechnet. Es ist überragend, dass unsere Fans dabei sein dürfen“, freut sich Thiemann.