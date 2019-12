Marschroute der Recken für das Final Four: Über Melsungen nach Europa!

Jonas Boldt ließ die Handball-Recken etwas zappeln. Der Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zog bei der Auslosung der Halbfinals im DHB-Pokal-Final-Four erst an dritter Stelle die Kugel mit dem Emblem der TSV Hannover-Burgdorf. Und damit wurde die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega der MT Melsungen als Gegner zugeordnet. Die zweite Partie bestreiten Cupverteidiger THW Kiel und der TBV Lemgo Lippe, beide Spiele werden am 4. April in der Hamburger Barclaycard-Arena ausgetragen (15.25 Uhr und 18.15 Uhr). Das Finale steigt einen Tag später (Anwurf um 14.15 Uhr) ebenfalls in der Hansestadt. Über die genaue Terminierung der Halbfinals entscheidet die ARD, die das frühe Samstagsspiel direkt überträgt und außerdem beim Endspiel live dabei ist. Der Bezahlfernsehsender Sky zeigt alle Final-Four-Partien.

Das Programm der Recken im Dezember In Ludwigshafen (12. Dezember, 19 Uhr): Nach den Knallerspielen wird das Programm jetzt einfacher für Hannover. Die Eulen stehen weit unten in der Tabelle, mit sechs Punkten und erst zwei Siegen auf dem Konto. Gehen die Recken die Aufgabe mit voller Konzentration an, ist ein Erfolg sehr wahrscheinlich. Siegchance: 90:10. ©

Wiedersehen mit Häfner - Kastening gegen zukünftige Teamkollegen Die Recken erwartet ein Duell auf „Augenhöhe“. Zu dieser spontanen Einschätzung kam der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen, der bei der Auslosung live vor Ort war. „Wir werden alles reinlegen“, versprach der 34-Jährige, der zudem einen Umstand als gutes Omen wertete. „Wir sind in der Auslosung schon wieder als Auswärtsmannschaft gezogen worden“, sagte er. Die Recken hatten sich mit zwei spektakulären Erfolgen in der Fremde bei Meister SG Flensburg (26:20) und den Rhein-Neckar Löwen (31:30) für das Endturnier qualifiziert. Und die Hannoveraner mausern sich mit dieser dritten Endrundenteilnahme zum Dauergast in Hamburg. Die hannoverschen Profis gehen mit viel Vorfreude, aber auch gehörigem Respekt in die Begegnung. „Wir sind in der Lage zu gewinnen, wenn wir einen perfekten Tag erwischen“, sagte Rechtsaußen Timo Kastening. Für den 24-Jährigen hat die Partie eine besondere Komponente, er wechselt im Sommer 2020 zu den Nordhessen. Dort spielt seit Saisonbeginn bereits der Ex-Kapitän der Recken, Kai Häfner. „Es verleiht dem Ganzen eine besondere Note, dass wir auf Kai und seine neuen Kollegen treffen“, sagte Fabian Böhm, Häfners Nachfolger als Spielführer bei der TSV.

„Warum sollten wir nicht Pokalsieger werden?" Der Rückraumspieler erinnert sich zudem ungern an das Bundesliga-Spiel beider Mannschaften in Kassel Anfang Oktober, da gab es eine 25:31-Niederlage für Hannover. Böhm sieht dennoch eine „50:50-Chance“. Das lässt sich auch aus der aktuellen Bundesliga-Tabelle herleiten: Dort sind die Recken (22:8 Punkte) Vierter, Melsungen (21:11) liegt auf dem sechsten Rang. Mit Kiels Schützenhilfe nach Europa Weitaus klarer ist die Konstellation im Duell Kiel (Spitzenreiter) und Lemgo Lippe (16.). Und sollte Kiel wie erwartet ins Endspiel einziehen, wäre ein Recken-Sieg gegen Melsungen doppelt wertvoll. Die „Zebras“ sind auf Meisterschafts- und damit Champions-League-Kurs, so könnte sich schon der Pokalfinalist für die European Handball League, den Nachfolger des EHF-Cups, qualifizieren. Ein Erfolg reicht also für Europa, wobei Böhm bereits nach dem Auftritt bei den Rhein-Neckar Löwen die Blickrichtung der Recken deutlich machte: „Warum sollten wir nicht Pokalsieger werden? In einem Spiel ist alles möglich.“

Stimmen zum Recken-Sieg gegen die Füchse Berlin: Martin Ziemer: "Es ist schon kurios gelaufen. Ich habe monatelang nur trainiert und nicht gespielt. Diese Woche war ich eigentlich auch noch krank. Und auf einmal fallen bei uns alle Torhüter aus. In der ersten Halbzeit hat sicherlich der Rhythmus gefehlt. Zweite Halbzeit war es schon deutlich besser. Darauf kann man aufbauen." ©

Begrenztes Kartenkontigent Karten erst im neuen Jahr: Für das Final Four erhalten die vier teilnehmenden Teams Kontingente in Höhe von etwa 1000 Tickets. Diese können laut der Recken-Homepage von Januar an als Paket mit organisierter Anreise und Übernachtung bestellt werden. Dabei gibt es ein Vorkaufsrecht für Dauerkartenbesitzer, das aber angesichts der begrenzten Ticketzahl keine garantierte Zusage beinhaltet.