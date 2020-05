Final Four neu terminiert: Recken treffen am 27. Februar auf Melsungen und Kastening

Erst Anfang April, dann Ende Juni, später auf unbestimmte Zeit in die neue Saison verschoben – nun scheint das Pokal-Final-Four der Handballer endlich angekommen zu sein. Im Jahr 2021. Die HBL hat das Turnier um den DHB-Pokal der Saison 2019/20 weiter nicht aufgegeben – und es jetzt für den 27. und 28. Februar 2021 angesetzt. Austragungsort bleibt Hamburg.

Recken zum dritten Mal dabei

Möglich ist der Termin in 2021, weil es in der nächsten Saison keinen Pokalwettbewerb geben wird. Zudem erhofft sich die HBL durch den späten Zeitpunkt erst im kommenden Jahr, dass wieder Zuschauer für Handballspiele zugelassen sind.

Zum dritten Mal in Folge dabei: die Recken der TSV Hannover-Burgdorf. Das Team von Trainer Carlos Ortega trifft im Halbfinale auf die MT Melsungen. Das zweite Semifinale bestreiten Meister THW Kiel und der TBV Lemgo. Die Gewinner dieser Partien ermitteln am 28. Februar den Pokalsieger in der Barclaycard-Arena.