Final Four, Verletzungen, Corona: Pieczkowski blickt auf fünf Jahre SC DHfK Leipzig zurück

Leipzig. „Ich habe in Leipzig auf Vereinsebene meine größten Erfolge gefeiert und viel gelernt“, erzählt Niclas Pieczkowski. Noch 19 Spiele stehen für den Rückraumspieler auf dem Programm, bevor es ihn im Sommer zur GWD Minden zieht. „Für mich persönlich war das Erreichen des Final Fours fast genauso wichtig wie der Europameistertitel, weil ich hier deutlich mehr dazu beitragen konnte. Das war einfach eine unfassbar geile Saison“, erinnert sich der 31-Jährige. Anzeige

Schwieriges Jahr 2020

Für viele Fans ist der Blondschopf im zentralen Rückraum eine Kultfigur. Fünf Jahre stand er mit den Grün-Weißen auf der Platte, hat Höhen und Tiefen in Leipzig erlebt. „Wir haben es geschafft, mindestens einmal gegen jede große Mannschaft zu gewinnen – aber es waren auch Verletzungen, Corona und ein Saisonabbruch dabei“, resümiert Pieczkowski, für den es vor allem im vergangenen Jahr nicht richtig rund lief.

„2020 war für mich nicht komplett ein gebrauchtes Jahr – aber fast“, so der 31-Jährige. Er spricht damit wohl vielen Menschen aus der Seele. Immerhin habe er zum Ende des Jahres ein bisschen zurück in seine Routine finden können, der Rest war geprägt von Verletzungen und Corona. „Ich hatte mich im Sommer 2019 an der Schulter operieren lassen, bin erst im Frühjahr 2020 zurückgekommen und habe bis zum Corona-Ausbruch nur drei Spiele gehabt. Zur neuen Saison war ich leider wieder verletzt“, erinnert sich der Rückraumspieler an die Bänderblessur im Fuß.

Knackpunkt Schulter-OP

Seiner positiven Einstellung gegenüber der Messestadt tat das aber keinen Abbruch: „Ich habe in den fünf Jahren in Leipzig eine Familie gegründet und die Zeit hier sehr genossen. Wir haben zwei wundervolle Kinder bekommen, auch damit werde ich die Stadt immer verbinden und in guter Erinnerung behalten.“ Meistens zumindest. Denn seit seinen Schulterproblemen im Jahr 2018 stand immer etwas zwischen ihm und den Grün-Weißen. „Das Vertrauen in mich, aber auch das Vertrauen von mir in den Verein hat darunter ein bisschen gelitten. Ich dachte, dass es mit der Operation und der Reha 2019 zurückkommen würde – aber es war anschließend nie mehr so gut wie vorher.“