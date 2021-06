Final-Traum bei den French Open geplatzt: Zverev scheitert bei Fünf-Satz-Krimi an Tsitsipas 

Alexander Zverev hat den Einzug ins Finale der French Open knapp verpasst. Deutschlands bester Tennisspieler verlor am Freitag in Paris in einem dramatischen Halbfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6 und muss damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten.

Tsitsipas verwandelte nach 3:37 Stunden seinen fünften Matchball. Die Grieche trifft in seinem ersten Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem 13-maligen Paris-Gewinner Rafael Nadal aus Spanien und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien.

Tsitsipas tritt nach French Open in Halle an

Nach den French Open wird Tsitsipas in der kommenden Woche im westfälischen Halle antreten. Der 22-Jährige habe für das Rasenturnier vom 14. bis 20. Juni kurzfristig eine Wildcard angenommen, teilten die Veranstalter am Freitag wenige Stunden vor dem Halbfinale mit. Damit nehmen fünf Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste am Turnier in Halle teil. Angeführt wird das Teilnehmerfeld auch in diesem Jahr vom Schweizer Roger Federer, der sich dort nach seinem Rückzug von den French Open auf Wimbledon vorbereitet, und von Deutschlands Nummer eins – Alexander Zverev. Zudem sind die beiden Russen Daniil Medwedew und Andrei Rubljow dabei. Die Noventi Open beginnen am Samstag mit den Spielen der Qualifikation.