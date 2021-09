Finale beim Leipziger Firmenlauf: Das sind die schönsten Bilder vom dritten Tag

Leipzig. Der Leipziger Firmenlauf 2021 ist Geschichte und hat seine eigene dabei ganz neu geschrieben. Denn in diesem Jahr war - coronabedingt - alles anders. Von Dienstag bis Donnerstag gingen an jedem Abend 1500 Teilnehmende in jeweils fünf Startwellen auf die Fünf-Kilometer-Strecke. Die befand sich allerdings nicht wie bisher rund um den Cottaweg, sondern begann und endete auf der Galopprennbahn im Scheibenholz.

