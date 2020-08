Vor Finale gegen die Bayern: Trikot-Verbot für PSG-Fans im Stadtzentrum Marseilles

Die Polizei in Marseille hat vor dem Champions-League-Finale die offen gezeigte Unterstützung für Paris Saint-Germain in Teilen der Stadt untersagt. Am Sonntag sei ab 15.00 Uhr die Anwesenheit von PSG-Anhängern oder "Personen, die sich als solche präsentieren" im Alten Hafen und den umliegenden Stadtteilen verboten, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Dekret der Polizeipräfektur der südfranzösischen Metropole.