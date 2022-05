Vor dem EL-Finale gegen Glasgow: Was Ex-Trainer Dragoslav Stepanovic der Eintracht noch sagen möchte

In der südspanischen Hitze will Eintracht Frankfurt 42 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Pokal den zweiten internationalen Titel in der Vereinsgeschichte gewinnen. Das Finale in der Europa League gegen die Glasgow Rangers am Mittwochabend (21 Uhr, RTL und RTL+ / [Anzeige]) ist auch für Ex-Trainer Dragoslav Stepanovic etwas ganz besonders. Der 73-Jährige ist auf Einladung seines ehemaligen Klubs im Stadion mit dabei und hat vorab für den SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), einen Brief an die Mannschaft geschrieben. Anzeige

Liebe Eintracht, nach meinen ersten Spielen für diesen wundervollen Verein standen wir gefühlt schon mit einem Bein in der zweiten Liga. Doch dann kam mit Gyula Lóránt ein neuer Trainer. Er sagte uns: "Wir dürfen kein Tor mehr kriegen und keine Punkte verlieren – sonst werden wir am Ende nicht Meister." Wir haben uns alle nur blöd angeguckt und ihn nicht verstanden. Doch am Ende der Saison haben uns nur zwei Punkte zur Meisterschaft gefehlt. Was ich damit sagen will: Vertraut immer eurem Trainer.

Wir als Eintracht Frankfurt mussten in unserer Vereinsgeschichte schon so viel leiden – 1960 im Europapokal der Landesmeister oder auch 1992 in der Bundesliga in Rostock. Wir haben aber auch alle gemeinsam gefeiert, als wir den UEFA-Cup 1980 oder den DFB-Pokal 2018 geholt haben. Jetzt ist die Zeit gekommen, einen großen Pokal wieder nach Hause zu holen. Doch bitte macht´s nicht wie wir damals in Rostock.

Damit dürft ihr euch nicht beschäftigen

Bei uns war damals nur die Frage, wie hoch wir auf dem Weg zur Meisterschaft in Rostock gewinnen werden. Doch dieses ganze Drumherum mit der Anreise ins Waldhotel zwei Tage vor dem Spiel und dem Druck, den wir uns selbst gemacht hatten, war einfach zu viel. Wir haben damals in Rostock viel zu offensiv gespielt. Jungs, in solchen Spielen, wo es um alles geht, müsst ihr erstmal an die Defensive denken. Und bitte sucht nicht wie damals Ausreden – das Wetter passt nicht, der Rasen ist schlecht, der Schiedsrichter pfeift gegen uns… Damit dürft ihr euch nicht beschäftigen.

Ihr spielt eine so geile Europa-League-Saison. Ihr habt ganz Deutschland mit den Spielen gegen Barcelona begeistert. Da haben wir den Fußball von Johan Cruyff und Pep Guardiola gespielt – und nicht Barca. Die Eintracht hat damit ganz Europa überrascht. Nehmt diese Euphorie mit in das Spiel gegen Glasgow und lasst euch auch in Sevilla von den Fans durch das Spiel tragen. Ihr glaubt gar nicht, was die Zuschauer alles für euch in Kauf nehmen. Es gibt in Deutschland keinen Verein, der so sehr von seinen Fans unterstützt wird, wie die Eintracht.