Spannung pur im Finale: Ferencvaros Budapest gewinnt Wasserball-Champions-League

Nach dem Wechsel kamen die griechischen Titelverteidiger auf, profitierten von einem vergebenen Strafwurf der Ungarn. Als Spielmacher Varga im dritten Abschnitt für sein drittes Foul aus der Partie, stand das Duell auf der Kippe. Anderthalb Minuten vor Schluss glich Olympiakos in diesem Krimi noch aus.

Ferencvaros startete besser, stellte die bessere Abwehr. Überragend war Kapitän und Weltklasse-Allrounder Denes Varga. Als Marton Vamos vier Sekunden vor der Halbzeit in Überzahl zum 8:5 erfolgreich war, sah es gut aus für die Ungarn. „Die Abwehr wird entscheiden“, hatte Budapests Coach Zsolt Varga vor der Partie gesagt.

Pro Recco sichert sich Platz drei

Im Spiel um Platz drei schlug das Star-Ensemble von Pro Recco die Seepferdchen von Barceloneta mit 9:8. Unter dem Strich enttäuschten die Italiener aber, das erklärte Ziel war der Titelgewinn. Sie hatten im Halbfinale gegen Olympiakos verloren. „Es hat mehrere Gründe, dass wir verloren haben. Piräus war besser“, räumte Torwart-Legende Stefano Tempesti ein.

Fünfter wurde Jug Dubrovnik, das in der Platzierungsrunde mit 13:12 gegen AN Brescia die Oberhand behielt. Platz sieben ging an BSK Sport Management Busto aus Italien vor Gastgeber Waspo.